Sportregolando

CURVA

«Buffon se n’è andato, è tornato e se n’è andato di nuovo, anche Pirlo e Del Piero hanno salutato i loro club. Si tratta di una questione complicata. A volte i calciatori non capiscono che la curva con l’età comincia a scendere L’addio di Sergio Ramos al Real? Bisognava parlarne con lui, l’età ha un peso per tutti e non so se era in condizione per giocare da titolare. Si parla di un calciatore che per me è stato molto importante ma che anche io ho aiutato molto. Quando sono stato per la seconda volta a Madrid lui era appena arrivato ed è stato fondamentale per i trionfi della squadra, questo è innegabile. Però forse a 35 anni non era il momento di chiedere troppo».

Fabio Capello e le bandiere nel calcio moderno

ORECCHIE

«Ha un significato più profondo. Io vivo nella mia bolla e ascolto quello che mi si dice solo se lo ritengo interessante. Se mi si dice cosa fare o me lo si impone, non funziono. Il mio corpo si blocca. Tapparsi le orecchie non è solo il modo di rispondere alle critiche. Ho bisogno di essere libero dal punto di vista mentale. Sono anche molto religioso. Dio era con me, ma io non ero sempre con lui. Per questo a volte allungo anche le braccia al cielo. Leggo la Bibbia e ascolto Dio, grazie a lui sono diventato quello che ho sempre voluto essere, un calciatore professionista».

Memphis Depay spiega così la sua esultanza dopo il gol con l’Olanda