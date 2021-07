Sportregolando

ZOOM

«Come è nato il mio Milan? La scintilla tra di noi c’è stata nelle riunioni su Zoom durante il primo lockdown. Ci siamo dati il tempo di conoscerci, abbiamo parlato delle nostre vite»

Stefano Pioli racconta i segreti della svolta rossonera

TESTA

«A novembre sarò a disposizione dell’allenatore per ricominciare a giocare. Nella mia testa c’è solo questa data. Altri sono riusciti a recuperare in fretta da questo infortunio, ci proverò anche io. La mia vita è cambiata da un anno e mezzo: ora non mi spaventa più niente. Ora mi sto riposando, dopo tanti giorni molto carichi. Ho portato la famiglia un po’ al mare. Ci vuole un po’ di riposo. Ho saltato tanto per festeggiare, ma per la vittoria dell’Europeo potevo saltare anche senza gambe»

Spinazzola ha una voglia terribile di tornare in campo

MODA

«I nostri a volte vengono penalizzati ed è un errore, ma a volte un po’ si nascondono. Io non so se è una moda oppure è l’inizio di una crisi della scuola italiana, ma di una cosa sono certo: se sei bravo, giochi. Quindi ai ragazzi italiani non resta altro da fare che migliorare. Ce ne sono di bravi, li vedo. Sta però a loro mettersi in mostra e convincere gli allenatori e i dirigenti. Devono crescere, a volte scegliendo squadre dove magari guadagnano meno ma che consentono loro di emergere»

Dino Zoff parla dei giovani portieri italiani