Apre lo sportello dell’auto e stende uno scooter: scoppia la rissa!

Incidente goffissimo in città: un tassista apre lo sportello dell’auto senza guardarsi le spalle e lo scontro diventa inevitabile. Due uomini in sella allo scooter entrano in contatto con la porta del veicolo, perdendo l’equilibrio e finendo a terra. Ma non è finita qui: subito dopo quanto accaduto i protagonisti della vicenda finiscono per darsele di santa ragione, scatenando un parapiglia in piena città. Che caos!