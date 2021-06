Sportegolando

LACRIME

«Sono trascorsi 22 anni da quel momento, metà della mia vita. Sono cresciuto e diventato uomo insieme a tutti voi. Non dimentico né le gioie (tante), né le lacrime»

Così Simone Inzaghi saluta i tifosi della Lazio

POLITICA

«Oltre allo sport, ho preso in considerazione diverse opzioni. Ad esempio, provare qualcosa di nuovo. Ho considerato una carriera imprenditoriale come una delle possibili soluzioni ma avevo ambizioni politiche, quindi a un certo punto sono stato coinvolto in attività politiche. Ho capito che questo non era il mio campo e sono tornato indietro. Ho ricevuto una formazione da allenatore e ho scelto la direzione a cui ho una predisposizione migliore. Non direi che la politica mi ha deluso: ho apito che non è la mia strada»

Shevchenko ha capito di non essere come Kaladze e Weah

NOMI

«Mancini ha avuto il coraggio di puntare sui giovani, un qualcosa che prima non si è fatto. Li ha migliorati dando loro fiducia e la squadra ha riposto con ottimi risultati. Mi piace molto, questa Italia lo ammetto. Ci sono tanti giocatori importanti, non mi piace nominarne uno solo. Per questa Italia forse non è questione di nomi come lo era in passato. Quello che sta facendo la differenza è lo spirito di gruppo che Mancini è riuscito a creare, questa è una cosa vincente »

Fabio Capello sul momento della nazionale azzurra