Sportegolando

APPEAL «Il nostro movimento è appetibile, ha un appeal straordinario rispetto ad altre nazioni e ha tutte le condizioni di un Paese straordinario per declinare il calcio e tutte le sue bellezze» Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio

FARSE «L’attendista Inter ha pagato pegno: dopo aver avuto per parecchio tempo la possibilità di chiudere il match contro la Lazio ha finito per perderlo 3-1. A proposito del ribaltamento di risultato in quel concitato finale, penso che l’elettricità prodottasi in campo dopo il 2-1 e poi trascinatasi a fine partita sia stata originata da una mancanza di etica che non è certo una novità per il calcio italiano, dove gli pseudo “svenimenti” nella maggior parte dei casi non sono altro che farse» Sacchi ha deciso con chi stare a proposito di Lazio-Inter

PESO «Romelu ha giocato tantissimo, forse troppo. Lo sento un po’ stanco mentalmente. Credo che stia vivendo tutto con un esagerato spirito competitivo. Non si diverte. Spende moltissimo in campo, vuole vincere e se non ci riesce tende a prendersi tutta la responsabilità sulle sue spalle, come accade quando gioca per il Belgio. Ha un peso enorme da portarsi dietro. Sempre. Una volta trovato il suo ritmo e le cose un po’ più facili starà bene ma in questo momento è difficile giudicare se ha davvero bisogno di una pausa» Tuchel spiega il momento di Romelu Lukaku