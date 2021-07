Sportegolando

SGUARDO

«Quando ho messo a fuoco la figura di Low è stato un vero dispiacere. L’ho cercato con lo sguardo, è stato un momento triste. Lo dico con onestà, perché è una persona straordinaria»

Manuel Neuer saluta così il ct tedesco Low

OTTAVI

«Quello della nazionale di Lukaku è un impianto collaudato, giocatori nell’età giusta, non per niente sono primi nel ranking mondiale. Sapremo solo al termine della partita se è andata bene all’Italia. Il Belgio è stato più forte del Portogallo. C’è da dire che Ronaldo da quando è alla Juventus ha preso l’abitudine di uscire sempre agli Ottavi nelle competizioni. Difesa italiana contro attacco belga? L’Italia, con questa squadra, è spesso nella metà campo avversaria. I ragazzi hanno trovato una chimica fra di loro rara

Eraldo Pecci felice per il nuovo corso Italia

INFANTILE

«Bravo ragazzo, davvero bravo ragazzo. Bravo professionista. La gente può guardarlo e pensare di lui che sia uno che pensa solo alle feste ma è davvero un buon professionista. Soprattutto ora che credo abbia raggiunto la maturità in quel di Lione. A volte certi giocatori vanno troppo presto nei club più grandi e non sono pronti ad affrontarlo. Ci sono giocatori fantastici che lottano con te per una posizione. E per questa ragione tendono a perdere un p o’ del loro senso della realtà e diventano un po’ infantile»

Mourinho dice la sua su Depay