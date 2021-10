Sportegolando

PIOGGIA «Mourinho mi ha detto: “Vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?”. Volevo rimanere in Premier League perché era casa mia. Da lui sto imparando tanto» Abraham racconta i retroscena del suo arrivo alla Roma

FAME «Quando abbiamo preso Lautaro il pensiero era al futuro: tutto quel che sta facendo all’Inter e all’Argentina era nelle nostre idee e speranze. Ogni anno migliora, è un giocatore con fame e che cresce: è in un momento presente importante. Conosco da tempo anche il Tucu Correa: c’è una foto di quando ero più giovane e lui era ancora ragazzo che abbiamo fatto qui all’Inter; l’abbiamo rinnovata. Inzaghi lo conosce bene, ci può dare una grande mano, sono felice che sia qui» Javier Zanetti e i nuovi argentini dell’Inter

FACCE «Il mio allenatore preferito è Jurgen Klopp. E dopo di lui c’è Pep Guardiola, al 100%. Klopp ha due facce. Si vede che per i suoi giocatori è un po’ come un padre, ma ha anche una parte di sè che è quella dell’allenatore, del gestore di uomini. È capace di dirti qualsiasi cosa. E non parlo di cose buone, ma di cose brutte. Per i giocatori è un enorme motivatore, sa gestirli alla perfezione, perché capisce perfettamente quando è il momento di starti un po’ di più addosso o quando invece è il caso di lasciarti stare» Lewandowski non ha dubbi se deve scegliere a chi affidarsi