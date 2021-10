Sportegolando

ESPRESSIONE

«Quando mi parlava, la mia espressione ero come: “Wow, è Paolo Maldini”. C’è quel tipo di pressione sapendo che sta guardando ogni partita ed è lì al campo di allenamento ogni giorno»

Fikayo Tomori svela uno dei segreti per la sua crescita nel Milan

BUSINESS

«I calciatori hanno industrie dietro che li sostengono. Ormai il calcio è business puro. Le società vengono ridimensionate in questo rapporto di forza. Dovrebbero fare fronte comune per scongiurare definitivamente questa situazione. Andasse alla Juve, come in qualsiasi altro club, in bocca al lupo per la sua carriera. Se dovessi dargli io un consiglio gli direi di firmare e di farsi un altro anno con la Fiorentina. Potrebbe segnare 30 gol in campionato e poi andare via. I viola non lo tratterrebbero a tutti i costi. Si tratta di dare il giusto riconoscimento al club che ti ha messo in luce»

Ciccio Graziani giudica così il mancato rinnovo di Vlahovic

PATRIMONIO

«La sfida fra Italia e Argentina al “Maradona” di Napoli sarebbe straordinaria. Del resto, Diego Armando Maradona è un patrimonio del calcio mondiale: Napoli è il luogo ideale nel quale deve essere disputata questa coppa. L’assessore allo sport non è stato ancora scelto ma dedicheremo tanto tempo e lavoro. Cosa importante per noi e la città. Con De Laurentiis ci siamo sentiti sia prima delle elezioni che dopo. Il Napoli è una delle grandi risorse della città: squadra competitiva con un patrimonio di tifosi in tutto il mondo. Investire sulla squadra vuol dire investire sulla città»

Il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi