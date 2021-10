Sportegolando

AMICIZIE «Mi costava lasciare tutto quello che avevo e sapevo che non sarei tornato per almeno altri sei mesi a Rosario. E ho perso molte amicizie, comunicare era difficile» Messi pensa a quello che gli è costato diventare campione

LETTURE «Locatelli ha personalità da vendere, in più in un centrocampo come quello della Juve è più facile: hai decisamente più qualità intorno a te e anche in attacco. Più che a me somiglia a Marchisio, in questo momento Locatelli è l’uomo del centrocampo di Allegri che sa gestire meglio il gioco. Ha qualità, tempi di passaggio, letture e inserimento, ed è anche in grado di aggredire l’a re a avversaria come pochi, come contro il Toro. Sta imparando a gestire benissimo i momenti della partita. Non accusa la pressione» Marco Tardelli e un paragone impossibile

CONTRATTO «A fine luglio ho chiesto di andarmene, perché dal momento in cui non ho voluto rinnovare il contratto, volevo che il club avesse un introito dalla mia cessione per avere un sostituto di qualità. Ho annunciato abbastanza presto questa volontà in modo che il club potesse organizzarsi. Volevo che tutti uscissero bene da questa situazione, in posizione migliore e che tutti potessero fare un buon affare. Si dice che abbia rifiutato 6-7 offerte di rinnovo, che non voglia più parlare con Leonardo, ma non è assolutamente vero» Kylian Mbappé ha già deciso cosa farà in futuro