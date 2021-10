Sportegolando

ESPERIENZA

«Come un giocatore migliora nel tempo, anche un allenatore più fa esperienza con diversi giocatori più migliora»

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini è cresciuto in panchina

PAREGGIO

«Rice disse che gli inglesi erano dieci volte più pronti alla finale? Dovevamo essere abbastanza esperti da capire che forse gli italiani avrebbero usato quelle parole per caricarsi. Ma la partita è stata un pareggio, dobbiamo ricordarci di questo. Anche se hanno meritato di vincere il trofeo, non credo che quell’episodio sia stato decisivo. Devi sempre pensare a ciò che dici pubblicamente, perché può essere usato come stimolo dal tuo avversario. Lo abbiamo fatto anche noi in passato e ci è servito»

Gareth Southgate non ammette la sconfitta

VODKA

«Quando ero più giovane, ero un pazzo… I ricordi della mia carriera sono confusi, la gente parla di alcuni momenti di gioco, io mi siedo e annuisco. Non ho idea di che cosa stiano parlando, non ricordo. Esageravo, potevo superare otto, nove, dieci pinte di birra. Poi passavo alla vodka. Sarei potuto andare avanti a bere tutto il giorno. Allora c’era una cultura diversa rispetto a oggi. Quando io ero al West Ham pensavamo al calcio, a bere e ai nightclub»

Rio Ferdinand parla della sua carriera condizionata dall’abuso di alcool