Sportegolando

PROTOTIPO «Il centravanti più forte? Io dico Lewandowski. Ha tutto, è veloce quando conta, usa destro e sinistro, ha un controllo di palla di altissimo livello. Haaland è il prototipo del 9 del futuro» David Trezeguet giudica così gli attaccanti di oggi

BAGAGLIO «Chiesa è il Ronaldo italiano, non puoi chiedergli di fare un certo lavoro tattico perché non è preparato ma è una forza della natura e come tale va impiegato. L’importante che sia nei pressi della porta. Il gol che ha fatto con il Chelsea è nella caratteristiche di pochi attaccanti, ha incrociato e colpito col sinistro: sono cose che fanno parte di un bagaglio tecnico incredibile. La vittoria con il Chelsea rappresenta un bel tonico ma se gli avversari fanno il 60%-70% di possesso significa che sei tornata al contropiede» Gigi Maifredi ha ben chiaro chi può trascinare la Juve

PUGNI «Quando il percorso è difficile, celebra ogni fase del viaggio. Concentrati sulla tua felicità. È vero che non riesco più a saltare, ma in questi giorni ho preso a pugni l’aria più volte del solito. Sono felice di essere tornato a casa. Voglio ringraziare tutto il team dell’Albert Einstein Hospital, che ha reso il mio soggiorno piacevole, con un’accoglienza ricca di grande umanità e affetto. Grazie anche a tutti voi, che da lontano, riempite la mia vita con tanti messaggi d’amore» Pelé dimesso dall’ospedale, anche questa volta ha vinto lui