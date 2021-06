Sportegolando

FUTURO

«Locatelli ha giocato 40 partite al Milan e non sono stati in grado di capire le sue potenzialità. C’è chi guarda al futuro e la sua potenzialità e chi sbaglia»

Fabio Capello spinge per la rivoluzione giovane, anche in Italia

PIZZE

«Una volta arrivai a Villa San Sebastiano insieme ad Angelozzi per parlare di Ledesma. Lotito si scagliò contro di me, lui che si presenta agli appuntamenti con tre ore di ritardo. Mi arrabbiai così tanto che gli rovesciai addosso le pizze prese per la cena. Non me lo aspettavo, è stata un’ottima mossa, non avrei mai pensavo che Lotito potesse garantire a un tecnico tre milioni l’anno. Mica come ai miei tempi, che disputavamo la Champions League con Mutarelli e Cribari, con tutto il rispetto. Lotito è un grande presidente»

Walter Sabatini, oggi responsabile del mercato al Bologna

NUMERI

«In questo Europeo abbiamo compiuto enormi passi in avanti. I risultati parlano da soli, ma non bastano solo i numeri. Credo sia importante anche come ci si arriva. Questa nazionale ha enormi margini di crescita. Adesso puntiamo a qualificarci al mondiale, anche se qualcuno pensa che sia solo un sogno. Era un sogno anche arrivare qui. Abbiamo spaventato la Germania, ho creduto nel miracolo, ma quando la squadra cala non abbiamo molti ricambi. Certamente resta l’amaro in bocca. All’84’ eravamo qualificati, ma ci siamo abbassati troppo e se si commette un errore, poi lo paghi»

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, e l’impresa sfiorata