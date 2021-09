Sportegolando

BAGNI «Non riuscivo a trovare i ragazzi, era tutto un po’ strano, soprattutto perché era il mio primo giorno. E poi ho trovato dieci o dodici giocatori nei bagni, che prendevano un caffè, chiacchieravano, stavano insieme e fumavano una sigaretta. È stato qualcosa di eccezionale e mi ha fatto pensare che sarebbe stata un’esperienza divertente. C’erano anche Buffon e Pirlo, cosa puoi dire a due così? Se guardi alla loro carriera e a che gran professionisti sono, è stato un qualcosa che mi ha aperto gli occhi. L’etica professionale che dimostravano in campo e il senso di cameratismo che c’era negli spogliatoi era incredibile» Nicklas Bendtner e la sua esperienza alla Juventus

VACANZA «Tra i rimpianti di mercato ce n’è solo uno che mi viene davvero in mente ed è Gascoigne. Era fantastico e credo che se fosse venuto da noi avrebbe avuto una grandissima carriera. Non sto dicendo che non l’abbia avuta, ma che allo United avrebbe fatto ancora meglio. Aveva promesso di firmare per noi, quindi me ne sono andato in vacanza. A un certo punto mi chiama Martin Edwards e mi dice che Gazza ha firmato col Tottenham e che aveva cambiato idea perché gli Spurs avrebbero comprato a sua madre una casa da 80mila sterline. Santo cielo, non ci potevo credere. Era un calciatore fantastico» Alex Ferguson svela il suo più grande rimpianto