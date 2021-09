Sportegolando

MECENATI «Penso sia finita l’era dei presidenti mecenati. 777 Partners è solida, forse i loro investimenti faranno un po’ i conti con la burocrazia italiana ma penso che faranno bene e avranno modo di tenere il bilancio del Genoa sano ma con investimenti come stadio e altro. C’è rischio che per loro diventi solo puro divertimento? Il calcio ha una certa magia. Ho visto la prima partita e li ho lasciati giustamente protagonisti, ho visto grande partecipazione da parte loro. Penso che loro contino sulla passione sia per i tifosi e sua per la squadra, ma anche per loro. Penso abbiano capito che c’è un mercato non solo divertimento. Lasciamoli lavorare» Enrico Preziosi dopo 18 anni lascia il Genoa

RETE «Siamo sempre in ritardo noi italiani. Io mi sono battuto per andare su Dazn, facendo inca**are anche i colleghi, perché è vero che noi avremo problemi, vedremo male, eccetera ma noi grazie al signor Berlusconi non abbiamo sviluppato la rete come negli altri paesi europei e siamo indietro. Se noi non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni dovremo ripartire da capo. Invece abbiamo Draghi che è un uomo intelligente che ci tiene a questo e anche il ministro Colao che ne capisce. Stimoliamoli e facciamo implementare la rete per essere competitivi come già avviene altrove» De Laurentiis difende la sua scelta del calcio in streaming