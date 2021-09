Sportegolando

LUNA DI MIELE «Il rapporto con il club e i giocatori è straordinario. In questo momento stiamo vivendo una luna di miele, ma sono consapevole che arriveranno periodi anche negativi. Anche nella mia prima esperienza ne ho vissuti parecchi, a tal punto che mi hanno cacciato. Però ho assorbito bene la botta, considerando che sono tornato. Ci sono i presupposti per una stagione molto divertente. Penso che possiamo divertirci. Ho giocatori diversi, sto scoprendo le loro caratteristiche. Il mio lavoro consiste nel metterli in campo affinché rendano al massimo»

Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo ritorno a Madrid

ORDINI «Sono ancora i favoriti per lo scudetto. Gli addii di Lukaku e Hakimi hanno trasmesso agli altri calciatori orgoglio e cattiveria agonistica. C’era la volontà in questi ragazzi di dimostrare che l’Inter non era solo Lukaku. Inzaghi ha portato semplicità nell’impartire ordini e il suo modo di giocare»

Beppe Dossena giudica così il nuovo corso Inter

MENTAL COACH «Mi segue la stessa mental coach di Marcell Jacobs. All’inizio non ero molto convinto poi quando ho iniziato il percorso ho scoperto che posso migliorare tantissimo»

Davide Zappacosta, giocatore dell’Atalanta