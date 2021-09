Sportegolando

PROCLAMI «Diversi fattori mi hanno spinto a sposare questo progetto. Non sono un tipo a cui piace parlare o enfatizzare. Preferisco i fatti, la società ha le idee chiare e mi è piaciuto quello che mi è stato detto all’incontro. I tifosi vogliono vedere una squadra che lotta e stia sempre sul pezzo. Io sono un allenatore che lavora, penso di poter incarnare questo spirito. Non faccio proclami, miro a raggiungere traguardi con il lavoro ma i giocatori non devono porsi limiti. Saremo ambiziosi, per ora però fermiamoci qui quando inizieremo a fare i fatti sul campo si parlerà di altro». Walter Mazzarri ha cominciato la sua nuova avventura al Cagliari

ROBOT «Ho passato anni difficili, sono molto provato fisicamente e mi sento totalmente disconnesso dalla nazionale. Oggi la mia priorità è che la mia famiglia non soffra la mia mancanza. Non sono un robot, ho sofferto a non vincere con la Nazionale, ma ho anche ottenuto molto più di quanto sognassi. Sono molto contento della vittoria in Coppa soprattutto per Leo. L’ho chiamato subito dopo la sfida con il Brasile. Però sono e resterò una persona che prende una decisione la prende. Forse perderò l’opportunità di essere campione con l’Argentina, ma non vedo alcuna possibilità di andare in Qatar». Gonzalo Higuain ha deciso, niente più Argentina per lui