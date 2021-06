Sportegolando

ARIA FRESCA

«L’anno scorso i bianconeri avevano una rosa superiore all’Inter e qualcosa non è andato bene. La Juventus ha 20 giocatori fortissimi, secondo me quello che deve fare è togliere qualche giocatore e mettere dentro un po’ di aria fresca. L’unico dubbio che mi viene è quello di ripartire con Massimiliano Allegri perché praticamente si torna a tre anni fa. Ve lo dico ad e s s o, praticamente con dodici mesi di anticipo, perché a noi piace dire le cose in anticipo, come sempre: se la Juventus buca nuovamente la Champions e non vince il campionato, manda via pure Allegri. Anche Maurizio Sarri, che tra l’ altro ha vinto lo scudetto, è stato mandato via senza troppi problemi. Noi arriviamo sempre prima. Se fa male, non rimane».

Antonio Cassano non ha dubbi sul futuro della Juventus

CRITICO

«Mi sentivo in pieno controllo della situazione, come lo eravamo della partita. Quando è arrivato il pallone ho pensato di lasciarlo rimbalzare per poi controllarlo, ma evidentemente ho sbagliato la mia valutazione. Nel contrasto ho perso l’equilibrio e sono caduto. Ed è arrivato il fallo di mano. Quel cartellino rosso ha fatto tutta la differenza del mondo in una partita assoluta – mente equilibrata. Non me lo perdono. Sono il peggior critico di me stesso e quindi perfettamente consapevole di aver cambiato il destino della partita. Non doveva succedere. Mi sento assolutamente colpevole perché abbiamo perso la partita a causa della mia espulsione. E mi intristisce maledettamente».

Mathjis De Ligt doppiamente amareggiato per la sconfitta dell’Olanda