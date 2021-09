Sportegolando

CRACK «Una cosa posso dirla con certezza, Hakimi ha un subito psicologicamente le due partite con il Real Madrid perché il suo sogno è quello di tornare a giocare lì. Ricordo l’errore che fece a Valdebebas, quel passaggio sciagurato: da lì in poi ha lavorato tanto, ha capito che doveva fare di più in fase difensiva ed è cresciuto. Se migliora nell’assist diventa un crack. Dumfries comunque è un ottimo acquisto: deve essere inserito ma può essere un suo ottimo sostituto. I miei due anni all’Inter sono stati bellissimi e intensi, conservo ricordi e affetto per questo gruppo».

Per Antonio Conte il ritorno a San Siro da commentatore non è stato banale

SOLDI «Ho sbagliato almeno due volte, come allenatore: quella volta che me ne sono andato dal Catania e quando ho detto addio alla Stella Rossa di Belgrado. Per soldi, maledetti soldi. Ho scelto di rompere con delle squadre perché dall’altra parte mi offrivano di più, ma oggi riconosco che ho sbagliato. Avrei dovuto restare, maturare, crescere, magari sbagliare anche, sia come allenatore sia come uomo Cosa sarei disposto a fare pur di allenare l’Inter? Tante cose. Ma so che c’è un percorso, mica è facile. Però l’Inter è la mia casa, mi sento una bandiera nerazzurra».

Walter Zenga sente di non aver ancora dato tutto come allenatore