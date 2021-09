Sportegolando

FASCINO «Mourinho? La notizia intanto è che abbia scelto la Roma. È un allenatore duttile, che ha vinto tantissimo, ha fascino. Indubbiamente è un grande personaggio e per la squadra un grandissimo motivatore. Zaniolo è giovane e torna dopo due gravi infortuni. Tutti ci auguriamo che diventi un campione ma deve ancora dimostrare tanto. Per tutto quello che gli è capitato deve a maggior ragione ‘aiutarsi’ di più, allenandosi e lavorando sodo. Riaggiorniamoci tra dieci anni per vedere che livello avrà raggiunto». Il presente e il futuro della Roma visti da Francesco Totti

JOLLY «In questo momento gli errori di Szczesny sono grandi, ma la Juve si è esposta e lo ha difeso. Questo è importante per lui perché sentire la fiducia del club aiuta, ma è chiaro che adesso si è giocato tutti i jolly. Se non si ritrova, starà alla Juve trovare una soluzione. Su Maignan ho un’opinione positiva, si è fatto vedere al Lille con la vittoria della Ligue 1 e ha fatto un ottimo avvio di stagione. Ha carattere, questo lo aiuterà in futuro. Di Handanovic dico che non mi stupisco più delle critiche che riceve. Spesso sono state ingenerose. Samir è stato fondamentale anche lo scorso anno per lo scudetto. L’Inter fa bene a guardarsi intorno, ma anche per quest’anno il titolare è lui». Sebastien Frey giudica i portieri delle big in Serie A