Sportegolando

FEELING «Sarri era troppo diverso dallo stile Juve ma che squadra quel suo Napoli, ci ha fatto soffrire. Io con lui mi sono trovato bene, è sempre stato onesto e, se stavo bene, mi faceva giocare. Allegri però è il miglior uomo che abbia conosciuto nel calcio. Avevo feeling con lui anche quando il mio italiano era un disastro: questione di istinto. Se ci sentiamo ancora? Sì, parliamo di calcio, vita, viaggi, cibo, dei nostri vini preferiti. Ognuno ha i suoi gusti. Servirà tempo per riadattarsi a lui ma per me vincerà ancora. Per lo scudetto, la Juve è la favorita» Sami Khedira non ha dubbi sul suo allenatore preferito

LAUREA «Ci abbiamo messo tanto a vincere perché è sport, non matematica, e in questo periodo evidentemente c’è stato qualcuno più bravo di noi. La fascia di capitano e lo scudetto sono dei master, la laurea è arrivata vivendo i difficili momenti di transizione che il club ha passato in questi anni. Noi giocatori dobbiamo soltanto ringraziare Antonio Conte, anche se con lui sono stati due anni impegnativi. Mi ha colpito la mentalità che ha portato, su questo abbiamo fatto il passo più grande. Antonio Conte è uno che si emoziona quando parla alla squadra e sa emozionare i suoi giocatori: non sbaglia mai il momento in cui dire le cose» Il portiere dell’Inter Samir Handanovic guarda al presente ma ripensa al passato