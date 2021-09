Sportegolando

LUCIDITA’ «Non avevo dubbi sulle caratteristiche umane di Kjaer, anche se la sua lucidità è stata una cosa incredibile. Ho pensato al peggio, ma dopo è stato un grande sollievo» Pioli è orgoglioso di come Kjaer abbia salvato la vita a Eriksen

AUTI STA «Tutti sanno quando ami il Manchester United e quanto lo segua ancora, ma no, non vedrò il debutto di Cristiano Ronaldo sabato. Ho un giorno libero e i miei due figli hanno le loro rispettive gare casalinghe. Quindi penso proprio che farò loro da autista e andrò a vedere le loro partite. Penso comunque che il ritorno di Cristiano allo United sia una cosa positiva. è anco ra tra i migliori anche se per lui non sarà facile come in Spagna e in Italia. Ma ripeto, è ancora tra i migliori al mondo e farà bene» Wayne Rooney, ex compagno di CR7 allo United, ha deciso cosa fare oggi pomeriggio

PARALIZZATO «Quando abbiamo vinto, non potevo crederci. L’ho sognato così tanto che non capivo nemmeno cosa stesse succedendo. Sinceramente mi diverto di più ora a riguardare le foto e i video di quel momento. Ero paralizzato. Avere la consapevolezza di non essere i migliori al mondo è stato un punto di svolta per noi. Ora quello che vogliamo è crescere come squadra. Ma ci sono stati alcuni giornalisti che mi hanno trattato come un fallito e che mi accusavano di non sentire la maglia della Nazionale abbastanza» Leo Messi torna a parlare della vittoria con la maglia della nazionale del suo primo trofeo