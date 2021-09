Sportegolando

COESI «I ragazzi sono tutti coesi, mangiano insieme, si vogliono bene. Tutti questi investimenti certamente non li vogliamo buttare via» Rocco Commisso ha grandi progetti per la Fiorentina

MOLLA «Si tratta di un atleta forte e carismatico che può fare bene in qualsiasi ruolo dell’attacco, ma anche da regista. Per la mentalità vincente che ha e la sua capacità di riuscire ad unire il gruppo è un leader. Cercava una molla e con la Salernitana ha trovato la società ed il posto giusto per dare entusiasmo ad una piazza affamata di calcio. Io alla Fiorentina lo usavo alto a sinistra, poi però l’ho messo in verticale vicino a Vlahovic e Vlahovic ha ringraziato. È un grande regalo per la Salernitana» Prandelli commenta così l’arrivo di Ribery alla Salernitana

FIDUCIA «La mia Olanda deve essere un po’ come Verstappen. In che senso? Tutti vediamo con qualche fiducia lui si presenti al Mondiale e sulla macchina. Ha tanta fiducia in se stesso. Ecco, l’Olanda deve essere così. Anche Memphis Depay ha dichiarato quanta fiducia abbia nella squadra e così devono essere tutti. Sono molto felice che Depay la pensi così perché è anche il mio pensiero. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda» Louis Van Gaal carica così la sua nazionale pensando ai prossimi Mondiali