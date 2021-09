Sportegolando

PACATO «Il “Mancio” è molto più pacato e meno impulsivo. Invecchiando è cambiato e sono molto contento per lui che ha fatto vincere l’Europeo all’Italia» Pagliuca è tornato indietro di 30 anni con l’Italia

MATURITÁ «Qualche difficoltà a settembre dopo la pausa estiva era prevedibile ma sono sicuro che questa squadra non avrà problemi ad andare al Mondiale. Per essere certi della qualificazione diretta al Mondiale serve vincere tutte le prossime partite e siamo tranquillamente in grado di farlo. Questa squadra, dopo la vittoria dell’Europeo, ha raggiunto una maturità un valore internazionale che non si è perso in pochi mesi» L’ex commissario tecnico Giampiero Ventura non ha dubbio sul futuro della Nazionale

AFFAMAT I «La Lazio è stata la mia storia più importante, sentire l’amore dei tifosi è una roba inspiegabile. Il Covid ci ha colpito nel nostro miglior momento. Eravamo affamati, in fiducia, nessuno ci ha creduto più di noi. Poi è successo quello, ma senza pandemia avremmo vinto lo scudetto. Lo pensano un po’ tutti e non solo io. Rivivere i gol che ho fatto con la maglia della Lazio mi mette i brividi. Ho vissuto dei momenti bellissimi. So che c’è tanto affetto nei miei confronti» Caicedo dopo 4 anni ha lasciato Roma per andare al Genoa