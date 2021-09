Sportegolando

VECCHIO «Le risposte le ho sempre date sul campo. Non importa se sei vecchio, importa cosa riesci a fare sul campo. Mi sento bene e non faccio caso a quelli che dicono di queste cose»

Edin Dzeko aveva biosogno di cambiare per rinascere

GENEROSO «Quella di Petagna è stata una situazione bizzarra. Abbiamo parlato con il Napoli, che aveva accettato la nostra richiesta, così come il giocatore, però c’erano le partite di mezzo e se ne sarebbe parlato il lunedì. Il Napoli ha poi detto no, quindi evidentemente il gol contro il Genoa ha fatto cambiare idea a De Laurentiis. Lui è un uomo molto generoso ma particolare, è il Napoli che ha detto no. Ma siamo contenti di come ci siamo rinforzati in attacco. Caputo è un ottimo attaccante»

Ferrero spiega gli ultimi colpi di mercato della Sampdoria

FINALIZZATORE «Quando va via Ronaldo non c’è scelta migliore, ma i gol che faceva lui qualcun altro dovrà farli. Non credo che Kean ne potrà fare così tanti, ma credo sia giusto dargli un campionato intero per giudicarlo. Icardi è uno che gioca poco con la squadra, ma di mestiere fa il finalizzatore, i suoi 20 gol è facile che te li faccia: siccome di quei 20 gol c’è bisogno, forse sarei andato più su di lui. Ma nel mercato non sempre si riesce a fare la cosa che sembra la migliore»

Bobo Vieri giudica così il mercato della Juventus in attacco