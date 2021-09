Sportegolando

COSCIENZA «Quando conosci la verità e sai cosa sta succedendo, la tua coscienza è pulita. Ho avuto alti e bassi e conosco molte persone che sanno che sono un professionista» Alla fine Harry Kane non ha cambiato

CONVIVENZA «Vedo un gruppo di squadre molto forti che si equivalgono. Non vedo chi tra Milan, Juve, Inter, Lazio, Napoli e Roma possa staccare le altre. E se qualcuna può essere tecnicamente più competitiva, il Milan annulla il vantaggio grazie a una continuità di gestione. La convivenza tra i due attaccanti non la vedo facilissima, magari in certi frangenti di partita. Giroud è un uomo d’area, di peso. Non è un bomber o un giocatore che risolve le partite con un numero tecnico, ma ha grande esperienza» Milan da scudetto, Roberto Donadoni ne è convinto

IMPATTO «L’Inter ha preso l’allenatore più simile a Conte sotto tanti punti di vista. Inzaghi è alla sua prima avventura in una nuova squadra, dopo tanti anni di gestione del gruppo Lazio. Inzaghi non poteva sperare in un inizio migliore anche per l’impatto che hanno avuto i nuovi. Edin è un giocatore molto tecnico e intelligente, vuole la palla sui piedi e la detta molto meno negli spazi di Lukaku. Il Tucu, invece, è un giocatore che adoro. È pazzesco, ha un talento incredibile» Andrea Stramaccioni punta ancora sui nerazzurri