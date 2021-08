Sportegolando

HAPPY END «La verità la conoscono solo gli interessati. Credo che Ronaldo allo United sia l’happy end giusto. Sicuramente una storia che ridimensiona la nostra Serie A. È accaduto pure nella Liga con la partenza di Messi» Fabio Capello ha un’idea chiara sui casi dell’estate

PASSIONE «Il sì a Jessica è stato davvero qualcosa di molto intenso, ma poi non lascio il resto indietro. É stata davvero una bella estate. Il titolo ce lo siamo meritati. L’ho vissuta con la stessa passione di tutti i tifosi italiani. Non ho mai pensato: ci fanno gol e perdiamo. Nessuno si immaginava che l’Italia potesse vincere, ma con il lavoro, la fiducia e un grande gruppo si realizzano cose impossibili. Il Mondiale? Come dice c.t. Mancini nessuno vieta di crederci: è un obiettivo, ma bisogna continuare con questa mentalità, dando il 100% se vai in campo o resti in panchina» Verratti torna a parlare degli ultimi tre mesi

STRAPPO «La Juventus rimane con l’Inter la maggiore accreditata per vincere lo scudetto. Un gradino più sotto Milan, Napoli, Atalanta e le romane. Strappo Ronaldo? Evidente volesse cambiare, le sue aspettative non sono state soddisfatte nelle sue stagioni in bianconero, non credo dipenda dal ritorno di Allegri. Poi non so se il Manchester United potrà realmente competere per conquistare la Champions. Ma i campioni condizionano loro il mercato, la Juventus non poteva fare granché. Comunque anche senza CR7 dico che i bianconeri restano fra i favoriti» Dino Zoff crede nella Juventus, anche senza i suoi campioni