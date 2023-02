Sportegolando

ADRENALINA «Qui ci sono persone che già conosco. Ho anche sentito che il tifo e l’atmosfera qui sono incredibili e vedere i tifosi che impazziscono mi dà una scarica di adrenalina» McKennie si è già calato nella sua nuova realtà a Leeds

FRUSTRANTE «Devo solo acquisire un po’ di fiducia e giocare di più. Sto tornando da un infortunio, so che è un po’ complicato, è un po’ frustrante perché è difficile giocare bene quando si torna da un infortunio. Mi sento bene, ho solo bisogno di giocare un po’ di più. È l’allenatore che sceglie i giocatori. Non sono contento, è normale aver voglia di giocare di più. Ma rispetto la decisione dell’allenatore, è lui che decide, io sono qui per dare il massimo» Il talentuoso centrocampista Renato Sanches è già scontento del Psg

NATO PRONTO «Un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute per venire alla Spal a dargli una mano, mai avrei pensato di trovarmi qui. Questa cosa mi è rimasta nella testa rispetto alle altre offerte. Con De Rossi abbiamo condiviso tanto e ho detto perché no? A lui piace fare il gioco di Spalletti. Lo ritrovo un po’ ingrassato ma come sempre: da calciatore diceva quello che pensava, ora lo fa in un altro modo. Nella sua prima esperienza lo vorrei aiutare in campo. Io sono nato pronto, decide il mister quando gioco» Nainggolan parla della sua nuova esperienza a Ferrara