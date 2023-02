Sportegolando

PROBLEMA «Questa è la vecchia storia del post-partita. Noi controlliamo scientificamente le condizioni dei giocatori e avendo un’altra partita sabato e una rosa che non ci permette di avere giocatori infortunati, questo ti fa pensare. Oggi gioca Dybala, Matic, Abraham e vinciamo, ma poi uno di loro si fa male e allora sei in semifinale ma poi perdi un calciatore così. Se non cambio i giocatori e si fanno male è un problema. Se cambio i giocatori e la squadra non gioca bene è ovviamente anche questo un problema. Ma dopo 1.100 partite da allenatore, il dopo-partita è una cosa sempre molto soggettiva. Preferisco essere oggettivo e dire che abbiamo giocato male»

Josè Mourinho è nel suo momento più delicato alla Roma

SCOUTING «A Napoli c’è tanta scaramanzia, è difficile parlare di scudetto in questa città… Ma è una squadra stupenda, non solo per le individualità valorizzate da Spalletti, ma anche per il fatto che difficilmente qualcuno può raggiungerla. Ho visto tutte le gare del Napoli, la duttilità nell’esprimere le azioni offensive è impressionante. Fraseggio fantastico, pressing alto soprattutto con un certo Osimhen… Entusiasta anche per Giuntoli, è il Maradona dello scouting. Straordinario come riesce a scovare prospetti sconosciuti, i quali non hanno ancora quell’appeal elevato»

Claudio Onofri, ex calciatore e oggi opinionista