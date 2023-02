Sportegolando

PAURA «L’Italia è sempre il mio Paese, si sta meglio che altrove. Tornerei e tornerò, spero in futuro. Qui sono venuto anche con delle paure, eh: lingua e campionato diversi, senza aver fatto il ritiro e con calendario difficilissimo» Roberto De Zerbi è sempre più un idolo a Brighton

IMMAGINE «Non mi piace quello che ho fatto, così come non mi piace lasciare quell’immagine, ma sono cose che possono accadere durante una partita di calcio così importante. Non ci ho pensato a quello che ho detto ai microfoni post partita, è venuto fuori al momento. Sapevo tutto quello che avevano commentato prima della partita, quello che Van Gaal aveva detto su di noi. Anche alcuni dei miei compagni di squadra mi chiesero se avevo sentito quello che aveva detto. E così è stato» Ripensando alla partita con l’Olanda, Leo Messi cambierebbe qualcosa

AFFASCINANTE «Questa è una squadra che può dare del filo da torcere anche a livello internazionale. Se può vincere la Champions? Penso di sì. C’è stato un calo di condizione di tutte le squadre straniere a causa del campionato del mondo così anomalo. Il Napoli ha avuto la fortuna di non avere calciatori che sono andati ai Campionati del mondo ma questo non diminuisce quanto fatto sul campo da una squadra eccezionale. C’è un allenatore bravissimo, affascinante. Gli altri giocano per il secondo posto. Una squad ra composta da un grande collettivo e ognuno ci mette del suo» Ottavio Bianchi sa come si vince lo scudetto a Napoli