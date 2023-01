Sportegolando

SEMISCONOSCIUTI «Il Milan non è più un collettivo. Ha vinto lo scudetto giocando come una squadra e ora si sono perse quelle caratteristiche. Può capitare. Giocare “di squadra” non è un imperativo etico, ma permette di essere più efficienti. Con i giovani bisogna avere pazienza. Questi ragazzi si sono trovati una condizione particolare: da semisconosciuti che erano si sono trovati, dopo aver conquistato meritatamente lo scudetto, improvvisamente proiettati sul palcoscenico. Questo può destabilizzare. Cosa direi ai giocatori se fossi l’allenatore? Una cosa sola, prima di entrare in campo per l’allenamento: dovete tornare ad essere una squadra».

Arrigo Sacchi ha la ricetta per risollevare i rossoneri

SCARSO «Non sono diventato un cattivo allenatore da un giorno all’altro. Non sono mai stato così bravo come dicono alcuni, e non sono mai stato così scarso come pensavano altri. Sapevo che sarebbe stato difficile questa stagione, non ci sono dubbi. Tutto questo è comprensibile, ma con meno infortuni penso che si sarebbero potuti fare almeno cinque punti in più. È stata una stagione normale. Ma gli infortuni ai giocatori chiave hanno reso tutto “una brutta stagione” che non può essere ignorata. Possiamo battere il Real Madrid (agli ottavi di Champions ndr)? Probabilmente no. Ma siamo bravi in questa competizione e quando inizieranno le gare saremo pronti al 100%».

Jurgen Klopp non si considera bollito