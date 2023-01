Sportegolando

AUTOSTIMA «Questo è un campionato strano, sino a novembre si guardava poco la classifica anche perché tutti pensavano che il vero campionato iniziasse dopo Natale. Adesso gli diamo peso e la differenza si vede. Dopo Spezia c’è stata la svolta. La squadra ha ritrovato quel fuoco necessario per non rassegnarsi al risultato e alimentare l’autostima. Tutto ciò si traduce sul campo perché c’è maggiore attenzione e concentrazione in campo. Di sicuro il nostro obiettivo non è lo scudetto, non serve a niente continuare a chiedersi dove arrivare. Quando saremo a dieci giornate dalla fine ci guarderemo intorno e vedremo se saremo in grado di giocarci un traguardo in volata».

Gian Piero Gasperini si gode un’Atalanta da Champions

DECISIONI «Ho deciso di studiare da allenatore ed è stato un gran vantaggio. Ho 33 anni e ne ho già 11 di esperienza. Lasciare il calcio mi ha permesso di studiare, viaggiare, imparare le lingue… Il nostro staff è abbastanza polivalente, mio padre interviene solo quando è necessario, quando pensa sia imprescindibile o quando c’è una sessione tattica speciale. Il dibattito arricchisce. Ma alla fine le decisioni le prende mio padre. Mi ha insegnato che è uno sport fatto di calciatori, che se vuoi essere un buon allenatore devi adattarti a quello che hai e costruire un gioco in cui ognuno dei tuoi uomini possa brillare».

Davide Ancelotti, oggi assistente del padre al Real Madrid, è stato accostato all’Everton