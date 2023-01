Sportegolando

QUASI MORTA «La famiglia e mia figlia? È solo quello, non c’è nient’altro. Mia figlia era quasi morta: era un 70/30. Ha continuato a combattere, ha combattuto e combattuto. Penso che queste cose rafforzino, ti facciano pensare. Mia figlia mi ha insegnato a combattere, a non mollare mai. Ricordiamo sempre la stessa cosa, ma grazie a Dio oggi sta meglio che mai. Andavamo tutti i giorni all’ospedale ma fu un’annata importante anche sul campo: quell’anno vincemmo la Copa del Rey, una grande annata davvero. Era nata mia figlia e una settimana dopo ho fatto gol sul campo dell’Atletico. Essere un padre e tornare a casa senza tua figlia è molto difficile». Angel Di Maria e la lotta per una figlia nata prematura

TIROIDE «Un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juventus mi chiamarono. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare della tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il mio trasferimento a Torino è valso anche solo per questo. Avevo un tumore alla tiroide e avevo urgente bisogno di un’operazione. Questo ha cambiato molto nella mia vita. Puoi avere tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante. Fa parte della vita, consiglio a tutti di fare dei controlli. Non importa quanto crediamo di essere sani; se scopriamo queste cose in tempo, si può agire». L’ex juventino Emre Can racconta la sua paura più grande