Sportegolando

PRIMA PIETRA «Non scagliamo la prima pietra se non vogliamo che le tirino a noi. Alla fine è una tua opinione, ognuno dice la sua. Ma è pessimo dire che non vinceremo più» Aguero attacca Ibra che aveva criticato l’Argentina

ADDIO «Lo conosco bene, sia come uomo che come allenatore. I suoi 50 punti non mi stupiscono. Ero certo della bontà del suo lavoro e della scelta dell’Arsenal, anche quando erano molto attardati in classifica. Quanto al suo addio, ne ero abbastanza certo. Dicevo sempre ai miei giocatori che se avesse avuto un’offerta ci avrebbe lasciato. Io non sono un tipo da dire resta con me a tutti i costi, perché capisco che ognuno di noi ha sogni e ambizioni. Sapevo che Mikel amava l’Arsenal» Guardiola e l’allievo Arteta in testa alla Premier League

CHEMIO «La parte peggiore è dopo la chemio in realtà. La chemio ha rotto il mio corpo dall’interno, l’operazione dall’esterno. Quindi, ho dovuto raccoglierlo a poco a poco. E dopo la chemio, anche se ti senti abbastanza bene, sembri davvero una persona malata, hai gli occhi incavati, meno capelli, labbra nere. I primi giorni, a causa del catetere nella mia gola, avevo la voce di un ragazzo che aveva preso un raffreddore. Non capita spesso che un calciatore abbia il cancro» Sebastien Haller è guarito e può tornare a giocare con il Borussia Dortmund