Sportegolando

CARATTERE «Se Zaniolo non cambia carattere e atteggiamento creerà problemi in qualsiasi altra squadra. Deve migliorare nell’atteggiamento, nel modo di pensare, anche nel modo di fare»

Boniek giudica così il caso di mercato dei giallorossi

ARROGANZA «Amo la Francia, ho trascorso quattro anni in Francia e ho portato il calcio francese ad un livello mondiale. Questa non è arroganza, è fiducia nei propri mezzi. Mbappé? Non sono preoccupato per lui, sicuramente vincerà un altro Mondiale, ma in Qatar ero sicuro che avrebbe vinto l’Argentina. Messi è considerato il miglior giocatore della storia e sarà ricordato per la vittoria del Mondiale, ma gli altri? Non posso rispettare da professionista chi si comporta così. Non si vince così e loro non vinceranno più»

Ibrahimovic si ricorda del suo passato al Psg e attacca

UOMO SOLO «Mi prendo ogni responsabilità, ma posso assicurarvi che il Valencia è una squadra viva. Se capissi che non fosse così sarei il primo ad andare dalla dirigenza e chiedere di cambiare allenatore. Fa parte del mio stile. Essere messo in discussione è un aspetto che appartiene al nostro lavoro. L’allenatore è un uomo solo, che vive esclusivamente di risultati ed è giudicato in base al rendimento della squadra. Ho il dovere di migliorare e se non ci riesco anche l’essere mandato via fa parte di questo mestiere»

Rino Gattuso in Spagna sta vivendo un momento di difficoltà