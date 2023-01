Sportegolando

FARMACIE «Se il calcio italiano è uscito dalle farmacie? Non frequento più il calcio come un tempo, ma non credo proprio che sia uscito dalle farmacie. Doping, integratori, medicine, muscoli. Io provai a smuovere qualcosa, a cambiare il sistema, allora. E loro dov’erano? Perché non hanno parlato venticinque anni fa? Non l’hanno fatto perché erano parte di quel sistema, perché in quel sistema vivevano e guadagnavano bene. Allora non gli conveniva e sono stati tutti zitti. Io ho parlato in quei toni nel 1998 per provare a riparare il calcio stando all’interno di quel mondo, mi sarebbe piaciuto provare ad aggiustare qualcosa perché era ormai diventato un business e sempre meno un gioco». Zdenek Zeman

GIUSTIZIA «Credo che le polemiche facciano parte del gioco. Guardare a cinque anni e mezzo fa sembra passata un’era, ormai il Var è diventato imprescindibile. Sorrido a volte quando se ne mette in discussione l’utilizzo o il nostro atteggiamento verso lo strumento. È irrinunciabile perché garantisce giustizia. Oggi guardare indietro a così pochi anni fa sembra di parlare di un altro calcio. È impossibile eliminare tutte le polemiche, ma oggi con lo strumento del fuorigioco semiautomatico abbiamo un altro mezzo per velocizzare il gioco ed essere sempre più precisi». Fabio Maresca ha arbitrato la Supercoppa Italiana e dice la sua sulla tecnologia