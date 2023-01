Sportegolando

SOCIAL «Tutto quello che succederà e verrà fuori dalla sentenza bisognerà analizzarlo attentamente e capire se è una ingiustizia o una verità. Quindici punti di penalizzazione sono tanti. I calciatori devono reagire in maniera diversa, non sui social ma sul campo. Allegri è uno dei pochi che vuole questo e lo vogliono anche i tifosi. Mi pare che ci siano un po’ di difficoltà tra i tifosi e la Juventus in questo momento. La società deve stare zitta e andare avanti, avendo lo stesso spirito trasmesso dall’Avvocato Agnelli e che venne utilizzato anche durante Calciopoli». Marco Tardelli da grande ex detta la linea

STORIA «Non ho mai perso un minuto a pensare al mercato post Zaniolo. Magari sbaglio, ma la mia condizione è che non c’è storia. Non ho pensato a niente, la cosa per me è molto semplice. Quello che mi dice lui, quello che mi dice il direttore è verità assoluta e quello che mi dice lui mi fa dire che non c’è storia. Sarei sorpreso se Zaniolo andasse via, se lo facesse faremo una riunione di emergenza. Con lo Spezia ho visto una squadra che ha lavorato bene in settimana, sull’organizzazione di gioco. Ho visto quello su cui abbiamo lavorato, non era facile giocare qui, con una squadra motivata e in serie positiva». Josè Mourinho chiude le porte del mercato