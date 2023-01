Sportegolando

FEROCE «Vorrei ripartire da Conte. Io sono stato e resto contiano fino alla morte. Ha una determinazione feroce. Avete sentito le dichiarazioni da Londra? Gli manca la famiglia a Torino»

Giovanni Minoli, giornalista e tifoso della Juve

SFIDA «La Premier è uno dei campionati migliori d’Europa, se non il migliore. Tutte le squadre giocano a viso aperto e c’è un’intensità altissima. È una grandissima sfida per me, perché ho l’opportunità di confrontarmi ogni settimana con alcuni dei giocatori più forti. Non penso sia obbligatorio andare all’estero per un giovane. Bisogna giocare, questa è la cosa più importante: se questa possibilità non c’è in Italia non penso si debba avere paura di provare altrove»

Wilfried Gnonto, attuale attaccante del Leeds, parla della sua esperienza in Premier League

LA LEGGE «Dico solo una cosa, se vale per la Juve deve valere per tutte le squadre del calcio italiano. Perché ovviamente la Juve fa 50 pagine sul giornale, le altre tutte in piccolo. Non pensiamo adesso che solo la Juve ha fatto questa roba qua, se l’ha fatta, ci saranno anche altre squadre, perché poi la legge deve valere per tutti. Non perché la Sammartinese ha fatto un c***o e la Juve ha fatto tutto. Poi le plusvalenze bisogna anche capire, qua è abbastanza particolare».

Antonio Cassano dice la sua sulla sentenza plusvalenze