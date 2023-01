Sportegolando

FAMIGLIA «Molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia. Dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi» Ecco perché Antonio Conte tornerà ad allenare in Italia

25 GRADI «Tornerò a Barcellona, mi mancano 25 gradi praticamente per 11 mesi. Mi manca il cibo, il mare, l’odore del mare, aprire le tende la mattina e vedere quella luce negli occhi. E i tanti amici. Mi manca tutto questo. Anche tornare allo stadio del Barcellona per sedermi lì e guardare le partite, il club del mio cuore e godermi il calcio lì, e fare tante, tante cose che ancora adesso non sono in grado di fare, come imparare a cucinare per esempio, e viaggiare in posti in cui non sono mai stato, giocare a golf tutti i giorni» Pep Guardiola sa già cosa farà da pensionato

VITAMINE «Facevo flebo con un liquido rosa. Lo ammetto, ho preso anche delle medicine. Ora chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più. In particolare vorrei sapere che medicine che ho preso a Milano, Brescia, Verona. Non sapevamo che cosa stavamo prendendo. Ci è sempre stato detto che si trattava di vitamine, di glucosio. Per tutto il tempo facevamo flebo con questo liquido rosa, alla vigilia delle partite. Lo ricordo perfettamente. A Milano prendevamo altre cose, delle pillole» Florin Raducioiu lancia un allarme sul passato in Italia