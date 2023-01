Sportegolando

FENOMENO «Ha sempre dimostrato il suo valore e sono contento che sia arrivato alla Roma. Un fenomeno, sta sopra a tutti e si merita tutto. E la città è giusto che abbia un giocatore di questo livello»

Francesco Totti pazzo per Paulo Dybala

GUIDA «Con Luca ho condiviso il periodo in cui doveva comprare la Sampdoria con gli americani. Lui è venuto tante volte a Genova in incognito. Sapevo quanto tenesse a questa carica. Mi ha sempre manifestato la voglia di tornare alla Samp. Abbiamo condiviso il progetto, i programmi, ci siamo sentiti tantissime volte, gli chiedevo consigli. Non è stato solo un grande campione di calcio ma era anche un grandissimo manager. Per me è stato un duro colpo perdere un amico, una guida, una persona speciale»

Lanna, presidente Samp, sa che quel posto era di Vialli

PREGHIERA «Quando abbiamo segnato ho festeggiato in faccia a Mbappè perché Enzo Fernandez aveva parlato con lui e Mbappè lo aveva trattato molto male. E quindi mi è venuta voglia di festeggiare il gol di Leo proprio in faccia a lui. Ho visto solo il rigore di Leo, è l’unico che ho guardato. Dopo di quello non ne ho più guardato uno, perché ero inginocchiato in preghiera. Calcisticamente lo sappiamo tutti quello che rappresenta Messi, per me e per molti altri è il più grande di tutti i tempi»

Romero, ex di Genoa e Juve, racconta il suo trionfo mondiale