Sportegolando

FRESCHEZZA

«Mi ha impressionato Dybala, un giocatore trasformato. Fresco e mentalmente pronto a correre e lottare, messo al centro del progetto può diventare protagonista»

Tacchinardi ha chiaro in testa chi è il leader della Juve

GRATITUDINE

«La Figc ha consentito ai calciatori di liberarsi gratis e lo hanno fatto tutti, Primavera compresa. La gratitudine non è di questo mondo. I procuratori si sono arricchiti. I club rivali anche. Nel calcio devi dare senza pretendere niente. Siamo stati i primi ad allenare i ragazzini disabili, a portarli in ritiro. Ma nel pallone il bene non torna. Il Tar ha dato ragione alla Figc. Giovedì ci presenteremo al Consiglio di Stato, che ha accettato di anticipare l’udienza. Chiediamo l’iscrizione alla Serie B in soprannumeroi»

Campedelli spiega perché il Chievo è sparito dal calcio

MESSAGGI

«Mi fanno sempre la domanda dell’età, ma io credo che alla fine in campo contino solo i fatti. Sto bene, mi sento ancora un ragazzo e ho tanta voglia e motivazione per far bene. Come mai Brescia? Ha inciso molto mister Inzaghi che mi chiamava e mandava messaggi spesso descrivendomi le ambizioni del club e la bontà della squadra. Avevo tante offerte e mi sono preso un po’ di tempo per decidere, ma alla fine ho scelto Brescia anche per la sua storia. Qui hanno giocato calciatori importanti come Baggio…»

Rodrigo Palacio non stacca, a 38 anni riparte dalla B