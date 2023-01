Sportegolando

PANCIA PIENA «Se il Milan ha la pancia piena? A volte sembra così, vedo eccesso di protagonismo. Non parlo solo di Leao, è una questione generalizzata. Fare le cose a metà non basta» Sacchi non è soddisfatto del momento rossonero

FAMILIARE «È stato uno shock, peggio di perdere un familiare. È stato difficile riprendersi. Ancora oggi guardo i video sui social e mi rattristo… Ma dobbiamo andare avanti. Sono ancora giovane e penso di poter partecipare almeno ad un altro Mondiale o due. Il nostro obiettivo era vincere, siamo andati lì per alzare la coppa. Certo, sono contento di aver segnato quel gol contro la Serbia ma non era l’obiettivo che volevo. Ora comunque è il momento di voltare pagina» Il brasiliano Richarlison non si è ancora ripreso

NEBBIA «Siamo in lutto. Come la nebbia presente al nord, lo stesso vale per la Juve. Non mi aspettavo un risultato simile con il Napoli, un 2-1 o un 3-1 sarebbe stato decisamente meglio rispetto al 5-1. Oggi è il giorno nel quale dovrebbe insediarsi il nuovo Cda, ma mi sembra chiaro che Elkann abbia deciso di proseguire con Allegri sino al termine della stagione e non cambierà nulla. Eravamo soddisfatti degli ultimi risultati. Sapevamo, tuttavia, che giocare a Napoli sarebbe stato difficile, ma nessuno credeva così» L’ex presidente Juve Giovanni Cobolli Gigli