Sportegolando

FANTASTICI «I miei giocatori sono stati fantastici oggi: abbiamo giocato una grande partita. Se questa è la mia vittoria più bella? Non lo so, ma bisogna inseguire la perfezione»

De Zerbi esalta i suoi dopo aver battuto il Liverpool

BRUTTA «Una sconfitta davvero brutta. Non ricordo una partita peggiore di questa. Il Brighton è stato migliore di noi e ha meritato di vincere. In campo si è vista una squadra molto organizzata contro un’altra che non lo era. Col passare dei minuti loro hanno acquisito fiducia, mentre noi abbiamo l’esatto opposto. Gli stessi giocatori scesi in campo oggi in passato hanno giocato partite di calcio eccezionali, ma in campo non deve mancare l’organizzazione. Siamo sempre arrivati dopo sul pallone»

L’analisi di Klopp dopo il cocente ko contro il Brighton

ELMETTO «Sono moderatamente soddisfatto, con questa vittoria abbiamo guadagnato autostima. Mi ha fatto piacere avere lo stadio pieno, vivo di emozioni, io ho chiesto di dare tutto sino al 90’, indipendentemente dal risultato. Complimenti alla squadra, quello che non è andato bene lo dirò alla squadra lunedì: ho registrato man mano quello che non mi piaceva sull’orologio. A me non piace mettere troppa pressione, ma c’era un’incognita: mi chiedevo, cosa avranno appreso in questi giorni?»

Claudio Ranieri è soddisfatto del suo ritorno a Cagliari