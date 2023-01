Sportegolando

FAMIGLIA «Allenare mi piace ma ora mi godo certi momenti con la mia famiglia e l’affetto delle persone. Non ho seguito molto da vicino la Coppa del Mondo, ma ho visto molto la Francia» Carlitos Tevez come al solito va controcorrente

SCARAMANZIA «Napoli-Juve sarà fondamentale perché i bianconeri sono ad una distanza tale da poter sperare ancora. Ma un’eventuale vittoria del Napoli taglierebbe le gambe alla Juve in ottica scudetto Il Napoli non si può nascondere dietro la scaramanzia anche perché delle squadre che inseguono nessuna mi sembra stia esprimendo un gioco memorabile. Insomma: deve essere l’anno del Napoli e se non dovesse essere così ci rimarranno giustamente male. Non vincere porterebbe a delle doverose riflessioni» Boniek gioca in anticipo la partitissima del prossimo turno

TENEREZZA «Non ho stima di Lukaku, ma in questo momento mi fa tenerezza. Chi deve aiutarlo è l’allenatore e non lo sta facendo. Ma trova anche un’alternativa, non puoi solo buttare la palla su. Asllani, Gagliardini, non giocano mai loro, non è colpa loro. La colpa in primis è dell’allenatore, di Inzaghi. È a meno 10 dal Napoli con tre squadre davanti. Se questa è l’Inter, subisce due gol a partita fuori casa. Tu sei l’allenatore e devi svegliarti, trovando le soluzioni. Il tempo si dà a chi lavora, l’anno scorso ha vinto due coppette» La crisi del bomber vista da Antonio Cassano