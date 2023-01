Sportegolando

VIAGGIO «La mia decisione di ritirarmi dal calcio internazionale è stata di gran lunga la più difficile della mia carriera. Il mio viaggio sulla scena internazionale è quello che ha cambiato non solo la mia vita, ma anche chi sono. La fortuna di essere gallese e di essere stato selezionato per giocare e diventare il capitano del Galles mi ha dato qualcosa di incomparabile con qualsiasi altra cosa abbia mai vissuto. Sono onorato e onorato di aver potuto avere un ruolo nella storia di questo incredibile Paese, di aver sentito il sostegno e la passione del muro rosso e di aver visitato insieme luoghi inaspettati e sorprendenti». A 33 anni Gareth Bale ha detto basta con il calcio giocato

FENOMENI «Lui è più di un calciatore. Per Al-Nassr, ma anche per tutta l’Arabia Saudita e l’intero Paese, è straordinario che uno sportivo come Cristiano venga a giocare qui. Ma non è la prima volta che il Paese ospita fenomeni sportivi così importanti. Credo si possa paragonarlo a quando Pelé accettò di giocare nel New York Cosmos. Il suo arrivò nella Nasl fu un evento unico, che andò ben oltre il mondo del calcio. E ora ci interessa che si diverta, perché il nostro desiderio è che rimanga il più a lungo possibile. Il mio obiettivo è che veramente si trovi bene nel club. Il suo arrivo dimostra che l’Al Nassr e questo Paese sono capaci di fare grandi cose». Rudi Garcia, nuovo allenatore di CR7