Sportegolando

MONETA «Difficile trovare una persona più carismatica di Gianluca Vialli. A nome del City, mando un grosso abbraccio alla moglie e alle figlie. La partita che abbiamo giocato insieme a golf ti fa capire come la vita sia il lancio di una moneta, che non sai mai cosa farà uscire. Voglio ringraziare la Federcalcio italiana e soprattutto Roberto Mancini, per averlo coinvolto con la Nazionale negli ultimi anni. So quanto lo faceva sentire vivo, quanto essere parte della squadra che ha vinto l’Europeo l’aveva fatto sentire ancora parte di qualcosa di importante. Aveva un carisma davvero unico, ed è impossibile trovare qualcuno che quando parla di lui non lo sottolinei». Pep Guardiola è rimasto profondamente scosso per la perdita di un amico

INCASINATI «Un peccato non aver vinto una partita così fatta bene. I punti lasciati sul campo stasera ci lasciano tanto amaro in bocca. Ai ragazzi ho detto di continuare a giocare così anche se bisogna mettere più attenzione sulla palle inattive. Ci siamo incasinati la vita da soli visto che la partita era in controllo fino all’87°. Siamo delusi da questo risultato anche per come è venuto. Abbiamo dato una speranza alla Roma che dopo il 2-1 ci ha creduto e alla fine ha raggiunto il pareggio su una seconda palla inattiva. La squadra sta bene dopo la lunga sosta. Non è un problema fisico il nostro ma di calo di tensione». Stefano Pioli e l’ennesima occasione mancata dal Milan