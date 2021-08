Sportegolando

FORNAIO

«La Ligue 1 non è il miglior campionato del mondo ma ho sempre sentito la responsabilità di farla crescere. Credo che la squadra non sia un gruppo di amici, proprio come il fornaio non va d’accordo con tutti i fornai»

Mbappè sta preparando il terreno per andarsene dalla Francia

PERICOLO «Se subito alla prima giornata dobbiamo cambiare portiere per un errore, non scherziamo, dai! Chi è che non ha mai sbagliato? L’anno scorso l’Inter ha vinto il campionato ma qualcuno ha messo in discussione Handanovic. Il primo è un classico errore da portiere. Ma il secondo non c’entra nulla con il ruolo. Se consideriamo il secondo un errore da portiere sbagliamo: Szczesny ha sbagliato la lettura della situazione e ha tentato di fare qualcosa di differente giocando la palla. Se avesse compreso il pericolo, l’av re b b e calciata fuori. Io ridarei al ruolo di portiere la sua identità»

Zenga scende in campo in difesa del numero uno juventino

NUMERO UNO

«La concorrenza non mi fa paura, Navas è un grande portiere, ma sono qui per giocare, quindi farà bene a tutti e due, anche a me, mi farà crescere tanto. Sono venuto qui per giocare e quindi darò tutto me stesso per essere titolare, però è giusto che ci sia concorrenza. Sono pronto, prontissimo per giocare. La concorrenza con Navas non crea problemi in spogliatoio, e c’è sempre in grandi squadre. Keylor è una bravissima persona, ci siamo salutati, siamo amici quindi non c’è nessun problema. Voglio diventare il numero uno al mondo, con lavoro e determinazione spero di riuscirci»

Gigio Donnarumma ha idee chiare per la sua avventura al Psg