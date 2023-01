Sportegolando

MULTICULTURALISMO «La Mls mi ha sorpreso a livello di gioco. Mi aspettavo un livello di gioco inferiore, ma la verità è che ci sono squadre all’interno della Mls che giocano ad un alto livello di competitività. Toronto è una città uguale a tutte le altre grandi città metropolitane del mondo. Ha uno standard di istruzione così elevato che è così importante per me e per i miei figli; sarà il loro futuro. Il multiculturalismo di questa città è incredibile; io e mia moglie ne siamo così felici. Darà ai nostri figli una tale apertura mentale nei confronti del mondo e delle persone, e con una comunità italiana così forte qui, ci sentiamo di appartenerle».

Lorenzo Insigne è felice della sua prima stagione in Canada

CAPITANO «Mi cercavano altre squadre, ma Roma è una squadra importante. C’era un’Inter stratosferica, senza di loro almeno un paio di scudetti li avremmo vinti. Totti è un campione. Adriano? Nonostante qualche chilo in più era un giocatore incredibile. Mi ha impressionato ma è stato un rammarico. Aveva un tocco di palla fantastico. In quella Roma c’erano tanti grandi giocatori. Totti era un capitano vero in quello spogliatoio. Quando c’era da alzare la voce lo faceva, quando c’era da divertirsi lo faceva».

Mirko Vucinic ricorda il suo periodo nella Capitale