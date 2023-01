Sportegolando

FELICITÁ «Gliel’ho detto e glielo ridico tutti i giorni. Quello che vedo in Leao è la felicità di stare con noi, continuo a ripetergli che il suo percorso di crescita qui non è terminato. Quello che vedo in Rafa è sicuramente positivo»

Stefano Pioli ha idee chiare sul futuro del suo campione

PASSIONE «Mi ha insegnato cose a cui mai avrei pensato. Lui è stato e continuerà ad essere fondamentale. La cosa che mi piace di più di lui è che a lui non basta mai. Ha vinto tutto ma se non vince la prossima partita sta male, questo mi piace di lui, ti fa dare il 100%. Ti fa percepire la passione di chi, pur avendo vinto tutto, ha la voglia di vincere ogni singola partita. Per la finale che abbiamo giocato lo scorso anno in Conferenza League, non si parlava d’altro che di vincere»

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, spiega cosa ha portato di nuovo Josè Mourinho

FIAMMIFERO «È un aspetto da prendere in considerazione, forse abbiamo avuto poca umiltà. Dobbiamo analizzare tutto per migliorare. Ci stiamo martellando tanto su questo, ma non credo che la mia squadra sia presuntuosa. Alla fine, chi ca.**o siamo? Non vedo giocatori che hanno vinto tutto, tol to Pedro. Quello fisico è un alibi che non va dato nessuno. Noi ci siamo spenti come un fiammifero in maniera improvvisa. Non lo dirò mai per giustificare la sconfitta, noi ci siamo spenti per una serie di fattori»

Maurizio Sarri non ha digerito la sconfitta subìta contro il Lecce da parte della sua Lazio