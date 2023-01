Sportegolando

DETERMINAZIONE «Questa squadra è composta da ragazzi che si impegnano molto e non posso metterne in discussione la determinazione, è necessario che tutti siano consapevoli della situazione» Antonio Conte ha cominciato male l’anno con il Tottenham

RICORDI «Dentro di me sentivo quei 3 anni come un ricordo da portare in ogni squadra dove sono andato, specie nei momenti difficili. La forza di quell’esperienza mi ha spinto. Vi ricordate il girone d’andata in Serie A? Poi però ci siamo salvati in anticipo. Mi metteva paura poter sporcare questi ricordi, perché nessuno sa come andrà a finire. Ma poi ho deciso di non essere egoista e di pensare solo al Cagliari. Mi ha scritto il figlio di Riva, la gente mi ha fatto capire quanto mi volevano» Claudio Ranieri comincia la sua seconda avventura a Cagliari

PUGNO «Ora io non riesco a pensare al Rei Pelé con tristezza. Lo vedo con un genio, con quel suo gran sorriso. Per me è molto difficile dare una definizione di Pelé: lui era tutto, e questa parola non ha spiegazioni…è tutto. Io ho preso alcune cose da lui: quando esultavo dopo un gol con il pugno nell’aria mi ispiravo a lui, ripetevo il gesto che faceva lui, e io lo imitavo. E poi era bellissimo il modo in cui trattava i tifosi, e per questo notavo come tutti lo rispettassero. Lui era spettacolare» Il ricordo di Pelè di Falcao