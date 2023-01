Sportegolando

PALLONE D’ORO «Mudryk è un giocatore fantastico ma il Brighton non può permettersi questo acquisto. Secondo me potrebbe vincere il Pallone d’Oro in futuro»

De Zerbi, tecnico italiano del Brighton, sul talento ucraino

VITTIMA «Cristiano Ronaldo? Merita prima di tutto rispetto: se come sembra andrà in Arabia e guadagnerà tanto, sarà perché ha valore. Allo United però forse poteva prendere una posizione differente da quella della vittima. Io, se dovessi dargli un consiglio, gli direi di fare una scelta da campione, di finire con dignità, nel nome della sua grandezza, senza farsi condizionare dalle provocazioni, gestendo meglio le critiche come ha fatto Messi».

Clarence Seedorf, ex calciatore di Milan, Samp e Real, dice la sua sul polverone scatenato da CR7

RELAZIONE «C’è soddisfazione per essere tornato, tanta. Sono felice di essere tornato, non voglio però parlare tanto fuori dal campo. Sto lavorando forte con i preparatori e con la squadra, ora devo rispondere in campo. Quando ho saputo che sarei tornato a Milano? Quando ero in Nazionale, qualche giorno prima, ho parlato col proprietario del Chelsea. abbiamo avuto una bella conversazione e gli ho detto tutto, la mia relazione con l’allenatore che c’era all’epoca al Chelsea. Gli ho detto che volevo tornare all’Inter»

Romelu Lukaku e i retroscena del suo ritorno all’Inter